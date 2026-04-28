Honduras participa en XIII reunión ministerial iberoamericana de Infancia y Adolescencia en España

Tegucigalpa – El gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), participó hoy en la XIII reunión ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia y en la XXII reunión ministerial iberoamericana de Juventud que se desarrolla en España.

-Las reuniones, las cuales concentran a 22 delegaciones, se desarrollan este 28 y 29 de abril en el municipio de Zamora, España.

En ese orden, la ministra de la Senaf, Ada María Mejía, buscó alinear los esfuerzos nacionales con los compromisos regionales, reafirmando el interés del país en continuar impulsando políticas que mejoren las condiciones de vida de la población joven, mediante soluciones integrales y de largo plazo.

La intervención de la funcionaria permite al país estar presente en la discusión de temas que impactan directamente a la niñez, la adolescencia y la juventud, así como en la construcción de estrategias conjuntas con otras naciones iberoamericanas.

Durante la jornada se impulsó una mayor participación de los jóvenes en la formulación de políticas públicas, además de iniciativas orientadas a favorecer la movilidad, el intercambio y la integración regional.

Dichas reuniones son preparatorias para el desarrollo de la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno a celebrarse en noviembre del año en curso, que se lleva a cabo bajo el lema “Iberoamérica, juntos construimos nuestra comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”. (RO)