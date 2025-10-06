Honduras paga con criptomonedas para comprar a empresas en Florida

Miami (EE.UU.) – Empresas en Florida están adoptando el uso de criptomonedas para exportar productos a países de Latinoamérica con divisas inestables, como Argentina y Venezuela, una tendencia que emprendedores atribuyen, en parte, a nuevas políticas del Gobierno de Estados Unidos favorables para estos activos digitales.

El empresario italovenezolano Giovanni Giannone notó un cambio en sus ventas cuando comenzó a aceptar pagos con criptomonedas estables de sus clientes en Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

A estos países distribuye tecnología al por mayor a través de Jireh Tech Solutions, la empresa que fundó en 2023 y que se dedica a la compra y comercialización de equipos reacondicionados.

«Para ellos es un beneficio porque el tema con clientes de Latinoamérica es que muchas veces adquieren estos activos por un tema de resguardar también su patrimonio, o sea, en países en los que tal vez el control cambiario es muy variante», manifiesta el emprendedor en una entrevista con EFE en Miami.

Giannone, cuya firma compra lotes de iPhone usados, certifica su funcionamiento y los distribuye a revendedores en América Latina, se acercó a la plataforma Shield, cofundada por un emprendedor latino para ayudar a compañías a hacer transacciones en criptomonedas estables, como la USDT, vinculada al valor del dólar estadounidense.

De esta manera, detalla el comerciante, los clientes extranjeros pueden pagarle a Jireh Tech Solutions en criptomonedas respaldadas por la divisa estadounidense y evitar una depreciación cambiaria con la certeza de que cumplen las nuevas regulaciones que exige Estados Unidos, pero con menor burocracia bancaria.

«Es una solución que nos ayuda a poder crecer en los clientes que recibimos, a poder ofrecerles una segunda opción a ellos porque normalmente lo que nosotros hacíamos era recibir solamente ‘wire transfers’ (transferencias bancarias) con todos los clientes y no había una segunda opción para todos ellos», señala.

El auge de las criptomonedas en EEUU

El fenómeno ocurre en medio del impulso de la Administración de Donald Trump, quien en julio firmó la Ley GENIUS, la primera que establece un régimen regulatorio para las criptomonedas que están respaldadas por activos considerados confiables, como el dólar, lo que contrasta con las especulativas.

En este contexto, ha crecido un 22 % el valor del mercado global de las criptomonedas estables, hasta los 250.000 millones de dólares, mientras que hay transacciones diarias por 100.000 millones de dólares en esta divisa virtual, según un reporte de Morgan Stanley.

Esto anima a Luis Carchi, cofundador de Shield, plataforma que facilita a las empresas hacer estas transacciones y quien asegura que esto apenas es el «inicio de esta revolución» en una entrevista con EFE desde sus oficinas en Miami.

«Antes la Presidencia de EE.UU. no apoyaba, sino al contrario, atacaba a las empresas que trabajaban con activos digitales, y estaba demandando a la mayoría de las empresas grandes de EE.UU. Hoy en día ha cambiado totalmente esa política de ese punto de vista, que creo que es lo más importante en temas de regulaciones», dice.

Desde su lanzamiento en 2022, Shield ha procesado más de 100 millones de dólares en pagos, de los que 40 millones ocurrieron solo en el último mes.

Perder el miedo

Carchi pide a los emprendedores perder el miedo, pues «nunca ha sido ilegal en Estados Unidos comprar o vender una criptomoneda», además de enfatizar que existen versiones estables como la USDT.

«Usualmente, cuando uno menciona cripto tiene un mal sabor para mucha gente, pensamos en estafas, en especulación y trampas que se esconden como inversión. El USDT no tiene nada que ver con invertir en activos digitales, es simplemente, como yo le llamo, un criptodólar, un dólar digital», describe.

Giannone reconoce su escepticismo inicial, pero ahora dice a empresarios como él que, «cuando tienen recelo, es el desconocimiento».

«Normalmente, muchas de las compañías que no adoptan este tipo de soluciones lo hacen desde una visión del pasado, de tal vez no adoptar nuevas herramientas, como la empresa que todavía en nuestro rubro sigue enviando listas de precios en Excel», concluye. EFE

