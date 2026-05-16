Honduras obtiene por primera vez la presidencia protempore de la OEA en materia de trata de personas

Tegucigalpa – La delegación de Honduras liderada por la secretaria ejecutiva de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), Sua Martínez Ibarra, asumió por primera vez, la presidencia pro tempore de la Novena Reunión de Autoridades Nacionales sobre Trata de Personas de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante su intervención, Martínez destacó el compromiso del Gobierno de Honduras, encabezado por el presidente Nasry Asfura, con la defensa de los derechos humanos y la protección del bien jurídico protegido la dignidad humana, reafirmando que la lucha contra la trata de personas constituye una prioridad en la agenda pública nacional y un compromiso asumido por los tres poderes del Estado.

Sua Martínez Ibarra, titular de CICESCT.

En su discurso de agradecimiento, la secretaria ejecutiva reiteró la importancia de fortalecer los mecanismos de coordinación regional, el intercambio de información y las capacidades institucionales de los países miembros, con el objetivo de responder de manera articulada a las dinámicas transnacionales de la trata de personas.

“Deseamos reconocer y agradecer especialmente el liderazgo ejercido por Guatemala durante la Octava Reunión. Su conducción permitió fortalecer el diálogo político y técnico entre los Estados. Las recomendaciones constituyen hoy una hoja de ruta fundamental para continuar fortaleciendo nuestras capacidades de prevención, protección, persecución penal y reparación integral a las víctimas”, manifestó Sua Martínez.

Durante la sesión de clausura, Honduras asumió la Presidencia y República Dominicana la Vicepresidencia de la Novena Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Trata de Personas. 🔗https://t.co/GIBTkyJGpC #OEAcontralaTrata @MIREXRD — OEA – Seguridad Pública (@OEA_SegPublica) May 15, 2026

Honduras, a través de la CICESCT coordinada por su secretaria ejecutiva, Sua Martínez, tomó esta presidencia con el compromiso de continuar el trabajo en la región, fomentando diálogos inclusivos y enfocados en lograr resultados concretos para prevenir y combatir este delito. La Vicepresidencia quedó a cargo de la delegación de República Dominicana.

Durante los dos años que corresponden a la presidencia pro tempore, la agenda de trabajo estará alineada con los ejes estratégicos de la OEA y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, priorizando la protección integral de las víctimas de trata de personas. JS