Honduras nombra a diplomática  Marlene Villeda Talbot como encargada de negocios ante la OEA

Tegucigalpa – La diplomática hondureña Marlene Villeda Talbot fue designada como encargada de negocios y representante alterna ad interim de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), según confirmó Proceso Digital .

El nombramiento fortalece la representación hondureña en el principal foro hemisférico, donde se abordan temas clave como democracia, derechos humanos y migración.

Villeda Talbot, con amplia experiencia en la Cancillería, asumirá funciones para garantizar la continuidad de la agenda nacional en esa instancia.

La información fue verificada directamente con fuentes oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRCI).

Este movimiento ocurre en un contexto de renovaciones diplomáticas en el inicio de la administración del

presidente Nasry Asfura , para alinear posiciones en foros multilaterales y hacer de la diplomacia una plataforma funcional en pro de los intereses de este país centroamericano.

Marlene Villeda Talbot, se desempeñó como embajadora de Honduras en Japón alrededor de 2014-2015, donde participó en foros bilaterales para fortalecer la cooperación en seguridad, comercio e inversiones.

Durante ese período, representó al país en encuentros como el Diálogo Japón-SICA en Managua y dio conferencias en universidades japonesas sobre relaciones centroamericanas.

Asimismo, ocupó el cargo de embajadora en Taiwán, destacando su maestría en estudios sobre ese país y su formación como abogada y notaria en Honduras. Estos roles previos resaltan su expertise en Asia-Pacífico y relaciones multilaterales, clave para su nueva responsabilidad. (IR)