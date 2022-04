Honduras no tiene plan para apoyar sector agropecuario, lamentan productores de arroz

Tegucigalpa – Productores de arroz no saben si van a sembrar por los altos costos y la desmotivación que existe en todo el sector productor porque Honduras no tiene un verdadero plan para apoyar el sector agropecuario, manifestó este jueves el presidente de la Asociación de Arroceros de Honduras, Fredy Torres.

De acuerdo con el productor, el primer problema que están enfrentado en la actualidad es el alto precio de los fertilizantes, insumo que semanalmente están incrementando, al grado que su valor se ha triplicado, desde antes de la guerra Rusia, Ucrania, y la situación será peor en los próximos meses.

Por lo anterior se teme que ya para el mes de junio “cuando hagamos las primeras aplicaciones el precio esté fuera del alcance de los productores y no solo eso que no existan inventario las bodegas de nuestro país”; por lo que la duda de sembrar o no, está latente, acotó.

Sin financiamiento

Seguidamente, Torres, remarcó que tampoco existen fondos o el financiamiento necesario para cubrir los costos de producción, mismos que se han incrementado “enormemente”.

A renglón seguido, expresó “no es un negocio para nosotros mantenernos en el campo cultivando arroz solo para que nos vean en el campo con las botas”

Por ello el Gobierno tiene que realizar la inversión que estime conveniente para mantener a los productores en el campo, porque a todo lo anterior se suma otro problema y es el desinterés que están mostrando a los señores agroindustriales por comprar la producción nacional, señaló.

Adicionó que los no han firmado el convenio marco que da vigencia y seguridad en la compra para el año 2022 porque consideran que económicamente, es más rentable que comprar toda la producción nacional, importar todo el consumo nacional de los Estados Unidos.

Ante la problemática que enfrentan no solo los productores de arroz, sino todo el sector agroindustrial, existe el gran riesgo de una hambruna en el país, tal como lo han advertido distintos estudios, concluyó. LB