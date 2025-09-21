UE inhabilitará a exportadoras de café hondureño que no llenen la certificación a partir de diciembre 2025

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Exportadores de Café (Adecafeh), Basilio Fuschich, señaló hoy que Honduras tiene espacio hasta diciembre de 2025 para certificar el aromático grano que se comercializa hacia Europa y que no será castigada por una empresa que no cumpla con las normativas para exportar café a la Unión Europea, hasta entonces.

La implementación del Reglamento sobre Deforestación de la UE (EUDR) en 2024 ha presentado desafíos para los productores hondureños, particularmente para los pequeños agricultores, quienes deben adaptar sus prácticas para cumplir con las nuevas normas de trazabilidad y sostenibilidad.

La Unión Europea otorgó el plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para que se cumpla con esta normativa en Honduras.

Sin embargo, para Fuschich el plazo ya no permitirá que todas las empresas sean certificadas.

En ese sentido, defendió que aunque una empresa no sea certificada, no quiere decir que el país será castigado.

Lo que sucederá es que la Unión Europea ya no comercializará o hará negocios con esa empresa, pero no dejará de comprar el café hondureño, resaltó.

La Unión Europea es un destino principal para el café de Honduras, importando más del 50 % de las exportaciones del país y representando un mercado vital para el sector cafetalero hondureño. (RO)