Frase del día

“Honduras no puede ser un narcoestado, y todo lo que está con relación a la droga es un crimen horrible porque daña y mata a tantísimas personas”.

Por: Proceso Digital

Óscar Andrés Rodríguez • Cardenal hondureño

