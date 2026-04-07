Honduras no puede seguir atrapado en discusiones estériles ni agendas partidarias: presidenta del Cohep

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, señaló este martes que el país no puede seguir atrapado en discusiones estériles ni en agendas partidarias para dar certeza jurídica para atracción de inversiones.

Participó en el foro “Economía y Finanzas para Tomadores de Decisión”, un espacio que analiza los principales desafíos económicos y financieros que enfrenta Honduras.

Gallardo mencionó que la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) es entre 3.5 a 4 %; no obstante, indicó que esta cifra no es suficiente para resolver los grandes desafíos estructurales del país.

La economía hondureña descansa en gran medida en factores que no son sostenibles en el largo plazo, indicó.

Señaló que en 2025, Honduras recibió más de 12 mil 200 millones de dólares en remesas, equivalentes a más del 25% del PIB nacional, y evidencia que el motor económico está fuera del país.

Aunque advirtió que ningún país crece de manera sostenible exportando talento humano y dependiendo del esfuerzo de sus migrantes.

Sostuvo que el desarrollo real se construye con inversión, con empleo, confianza y seguridad jurídica.

La presidenta del Cohep expresó su preocupación ya que el nivel del subempleo supera el 66 %, y la informalidad abarca el 82 %, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Subrayó que el camino correcto es que todos los sectores trabajen juntos, contruyan consensos y tomen decisiones responsables.

Aseveró que el país necesita un Congreso Nacional que legisle para el desarrollo, fortalezca la institucionalidad y entienda que cada decisión tiene impacto directo en la vida de millones de hondureños.

“Cada ley que se aprueba o se detiene…define si llega o no la inversión, si se generan o no empleos, avanzamos o retrocedemos”, externó.

Finalmente, reflexionó que Honduras necesita que se deje atrás los intereses particulares, se construya el país, generar oportunidades reales, devolver la confianza a la institucionalidad, no repetir errores del pasado, no permitir más años improductivos, y actuar con visión de país. AG