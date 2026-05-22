“Honduras no merece esta herida”: presidente Asfura expresa dolor y promete justicia por masacres

Tegucigalpa- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se pronunció la noche de este jueves sobre la masacre ocurrida en la aldea Rigores, en Trujillo, Colón, donde fueron asesinadas 20 personas, así como por la muerte de cinco agentes de la Policía Nacional en otra masacre ocurrida en Corinto, Omoa, asegurando que ambos crímenes “no quedarán impunes”.

En un mensaje dirigido al pueblo hondureño, el mandatario expresó su pesar y solidaridad con las familias de las víctimas. “Esta noche les hablo con dolor. No hay palabras, solo Dios consuela y abraza el alma ante la pérdida de nuestros seres queridos”, manifestó. Además, afirmó que la tragedia representa “una herida más que Honduras no merece”.

“Honduras no merece esta herida”, dice presidente Asfura que promete justicia por masacres de este jueves en Honduras. #ProcesoDigital pic.twitter.com/lHqRPx8dIl — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 22, 2026

Asfura también lamentó la muerte de los cinco policías asesinados en Cortés y aseguró que el Estado trabaja de manera conjunta para esclarecer ambos hechos. Indicó que el Ministerio de Seguridad, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Dirección Policial de Investigación y Ministerio Público mantienen operativos en desarrollo y reforzarán las acciones en el departamento de Colón.

“A las familias les reitero: vamos a encontrar a quienes hicieron esto y lograr sus condenas”, expresó el gobernante, quien aseguró que Honduras enfrentará la violencia “sin temor y con fuerza” para devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas. LB