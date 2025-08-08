Honduras no logra despegar más allá de $1,400 millones en inversión extranjera, lamenta economista

Tegucigalpa – Tras un cierre de 2024 con una reducción de la inversión extranjera y un 2025 con un panorama que no es alentador por la conflictividad política-social y una incertidumbre económica, existe preocupación indicó el economista Ismael Zepeda.

Zepeda reiteró que en Honduras lo que más se ha visto en los últimos años es una reinversión de capital, es decir que las empresas que en algún tiempo hicieron grandes inversiones sus utilidades terminan incorporándolas en el proceso productivo.

“Pero en realidad, nueva inversión extranjera es mínima, estamos hablando que ni siquiera llega a datos del 30 % durante los últimos años”, dijo tras agregar que esos datos comparativos de 2024 con 2023, preocupan porque Honduras no logra despegar más allá de los mil 400 millones de dólares “que hace unos 7 años los tuvimos y que en estos momentos no sobrepasamos, ni siquiera alcanzamos esa cifra”.

Adicionalmente, dijo el economista, el panorama electoral vuelve sombrío la atracción de inversiones y para este cierre de año más allá de las reinversiones de capital, haciendo que la generación de empleos y de ingresos para las familias se vuelva lento. VC