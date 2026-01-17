Honduras no llegó ni a las dos toneladas de cocaína decomisadas en 2025

Tegucigalpa – Los decomisos de cocaína en Honduras sumaron mil 562 kilos, una cantidad baja en comparación con otros años, mientras que también se registran más de un millón de arbustos de coca erradicados en 2025.

– Los narcovuelos y las incautaciones de cocaína parecen ser historia en Honduras.

Pese a que Honduras se ha convertido en un país productor de coca, atrás quedaron esos grandes decomisos de cocaína que han mostrado al país como punto crucial en el transporte de la droga que viene del sur del continente y que hace su escala estratégica en algún lugar de La Mosquitia, Colón, Olancho, Atlántida para luego pasar por el denominado “corredor del narco”, entre Cortés, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque.

Los reportes proporcionados por las Fuerzas Armadas a Proceso Digital indicaron que en el 2025 los operativos contra el narcotráfico se mantuvieron a nivel nacional registrando diversos decomisos que suman los mil 562 kilos de cocaína, así como de plantaciones de coca.

El mayor decomiso de droga en el presente año se registró en Chamelecón con 780 kilos .

De los mil 893 kilos decomisados, el departamento de Cortés contabiliza mil 96 kilos.

Asimismo, se reportan decomisos en Santa Bárbara, El Paraíso, Colón, Gracias a Dios, Choluteca, Copán y Lempira.

Las FFAA han colaborado en el decomiso de 400 kilos de cocaína, mientras que las otras fuerzas del orden han decomisado mil 493 kilos.

51 plantaciones

Las operaciones contra el narcotráfico han localizado y asegurado 51 plantaciones de arbustos de coca.

En las 51 plantaciones el decomiso de arbustos suman más de un millón, cantidad menor a la decomisada en años anteriores.

Según las autoridades de las FFAA, las operaciones se han focalizado en Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Yoro, Olancho y El Paraíso.

De igual forma se han destruido 28 instalaciones artesanales utilizadas para el procesamiento de droga.

Como resultado de las constantes operaciones que se ejecutan en el combate al narcotráfico, las estructuras criminales vinculadas a esta ilícita actividad, han dejado de procesar más de 3,800 kilos de cocaína lo que representa más de mil millones de lempiras, aseguró el capitán Mario Rivera, portavoz de las FFAA.

Los datos, también establecen que se capturaron a más de mil personas vinculadas al narcotráfico.

En comparación con otros años, el decomiso de droga en Honduras ha bajado considerablemente, sin embargo, las autoridades estadounidenses afirmaron que Venezuela paga por la utilización del espacio aéreo de Honduras y otros países.

Puente aéreo

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, reveló que el llamado líder narcoterrorista venezolano Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, pagó para utilizar el espacio aéreo de Honduras, Guatemala y México, creando un “puente aéreo” para el tráfico de drogas hacia suelo norteamericano.

En una entrevista que ofreció a la cadena Fox, la alta funcionaria de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, dijo que el de Maduro no eea un gobierno legítimo, sino una organización narcoterrorista, que actúa como una mafia.

“Hay un puente aéreo (air bridge) donde el régimen venezolano paga para tener acceso al espacio aéreo libre y sin ser detectado en Honduras, Guatemala y México, donde pueden traficar y transportar estas drogas, también están intercambiando dinero por sobornos, para que los puertos y espacios de entrada para llevar todas estas drogas a Estados Unidos y otros países”, insistió la funcionaria a cargo de liderar las agencias que luchan contra el narcotráfico, como la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés).

FFAA: decomiso de 37,226 kilos de cocaína en tres años y medio

Tras las revelaciones de la fiscal, las autoridades de las Fuerzas Armadas emitieron un pronunciamiento en el que destacaron cifras y rechazaron las declaraciones de Bondi.

Según las Fuerzas Armadas, estos resultados han sido posibles gracias a la “implementación de equipos de trabajo entre el Ministerio Público, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y la Policía Nacional (PN)”, además del intercambio de información con países como Estados Unidos, Colombia, México, Nicaragua, Belice, Islas Caimán y Guatemala.

El comunicado enfatizó que, contrario a las afirmaciones de la fiscal Bondi, Honduras mantiene un ambiente hostil para el narcotráfico, respaldado por la cooperación internacional y el reconocimiento de agencias extranjeras.

Sin embargo, los decomisos registrados en el presente año han bajado considerablemente, ni a dos toneladas de cocaína suman en este 2025. IR