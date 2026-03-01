Honduras no está para seguir improvisando

Ing. René Alfredo Soto Rivera.

Después de estar observando la “ejecución del presupuesto del gobierno anterior” en donde todos los días se conocen situaciones relacionadas con el mal manejo de los recursos financieros en relación a los excesos en la ejecución y/o gasto de los presupuestos de cada Secretaría de Estado, instituciones centralizadas y descentralizadas, que han dejado a la nación como un paciente en cuidados intensivos.

Se estima una deuda de 17 mil millones de Lempiras, unos 643 millones de dólares que van a ralentizar el desarrollo económico deseado por todos los hondureños, lo cual es un tema de gran preocupación, también es muy cierto que promover el desarrollo empresarial con pocos criterios ambientales nos puede empeorar el panorama de querer caminar por la ruta del desarrollo sostenible como debe ser.

No debemos olvidar que venimos arrastrando una situación en donde varias administraciones han ignorado esta temática por diversas razones, a saber: presiones políticas, económicas, ignorancia del tema y otras causas, lo cierto es que debido a esta situación, Honduras en lugar de crecer en armonía con sus recursos naturales más bien ha desarrollado un estado de alta vulnerabilidad climática.

Se percibe ya en el ambiente, una fuerte presencia o interés de parte de la Empresa Privada, lo cual no es nada de temer, siempre y cuando estos intereses no sobrepasen los derechos de los ciudadanos a gozar de: ríos y quebradas con aguas limpias, aire libre de partículas en suspensión y no contaminantes, bellezas escénicas naturales diseñadas por la naturaleza, a bañarse en las playas limpias, caminar en las áreas protegidas libres de la tala ilegal así como el observar la abundante y rica biodiversidad.

Por todo lo indicado anteriormente es muy importante fortalecer técnicamente las instituciones públicas que tienen una relación directa con el manejo de estos recursos como lo son: la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), el Instituto Nacional de Desarrollo y Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y otras relacionadas con el recurso marino costero; allí está concentrado el camino hacia una buena ejecución y desarrollo de todos los proyectos en Honduras.

En ese sentido, debo de recomendar al Poder Ejecutivo, que tenga paciencia y analize muy bien estos cargos, ya que allí está el éxito o el fracaso de su gestión administrativa, sin excluir el tema de energía, en donde se deben de tomar decisiones muy sabias a efecto de buscar una alternativa viable de corto plazo que se convierta en un salvavidas para atraer a los empresarios nacionales y extranjeros. es decir, la inversión privada.

Honduras puede desarrollarse a corto plazo y promover trabajo a cientos de hondureños, pero el Presidente no debe de atenerse a su gabinete de gobierno, para buscar soluciones, no todos los que están allí tienen la meritocracia y eso se entiende que hay compromisos de cualquier índole, sin embargo, debe de saber que hay instancias que puede utilizar para consolidar un criterio en la ruta correcta.

El presidente debe de tener una visión holística de la nación, y entender que si podemos desarrollarnos en el menor tiempo posible si se toman las medidas adecuadas, a la par de nuestro territorio tenemos un gran ejemplo, imitar lo bueno de otras naciones no es malo y un poco más hacia el sur tenemos otro buen ejemplo de cómo explotar nuestros recursos naturales.

No cometa los mismos errores del pasado, busquemos el bienestar de todos, el país tiene ese potencial, pero hay que buscar las mejores opciones, hay que establecer indicadores de desarrollo en cada institución, sólo así observaremos si los que están se fueron a sentar a disfrutar de las mieles del poder o fueron a servirle a la nación; hay grandes desafíos, observe los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), allí podrá encontrar más elementos orientadores.

“Recuerde que no vivimos en un desierto, vivimos en una de las zonas más ricas del mundo, por lo que es muy contradictorio, que la mayoría de los hondureños vivan en la pobreza y extrema pobreza”.