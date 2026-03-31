Honduras “no es un potrero particular, es una República con tres poderes interdependientes” recuerda padre Juan Ángel

Tegucigalpa- El sacerdote Juan Ángel López lanzó un llamado urgente a la reflexión nacional al referirse a los recientes acontecimientos políticos en el país, particularmente en torno a las discusiones sobre un juicio político y la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

-Es legítimo y necesario descansar, pero eso no significa perder la conciencia y la responsabilidad, dijo al tiempo que llamó a no olvidarse de Dios en Semana Santa.

-Sin diálogo y sin ética, Honduras corre el riesgo de dejar de ser nación, remarcó el padre López

-El problema de los gobiernos es que pierden el norte, remarcó el portavoz de la Conferencia Episcopal.

En un análisis que combinó elementos éticos, legales y espirituales, el religioso advirtiendo que hablaba a título personal no de la iglesia describió el momento que se pasó recientemente en el pre y poselectoral como “increíblemente convulsionado”, marcado por la división, la confrontación ideológica y la lucha de intereses particulares.

Ahora en la actualidad “esperábamos y seguimos esperando que se actúe de una manera distinta”, expresó.

López subrayó la necesidad de diferenciar entre lo legal y lo ético, señalando que el cumplimiento de la ley debe estar acompañado por un compromiso genuino con la justicia. “Si estamos buscando la unidad en la familia hondureña, tenemos que aprender a dialogar”, insistió, advirtiendo que la falta de entendimiento podría llevar al país a repetir ciclos de crisis en el futuro.

El sacerdote fue enfático al señalar que los delitos deben investigarse y castigarse sin importar el color político o la época en que se hayan cometido, siempre que no hayan prescrito. Sin embargo, criticó duramente a los gobiernos por “perder el norte” y olvidar que fueron elegidos para servir. “No es para hacer del gobierno su potrero privado, sino para servir, pero dejan de servir y se sirven”, lamentó.

Aprender de Jésus que vino a servir

En ese sentido, vinculó la coyuntura política con el mensaje infalible de la Semana Santa, recordando que Jesús vino a servir. “Debemos aprender todos a servir y no a servirnos”, afirmó.

Asimismo, advirtió sobre los peligros de la polarización constante en la sociedad hondureña, señalando que esta dinámica debilita la institucionalidad y el sentido de República. “No es un potrero particular, es una República con tres poderes interdependientes, capaces del diálogo, no del enfrentamiento”, enfatizó.

El religioso también alertó sobre el cansancio social y el riesgo de caer en la indiferencia o en escenarios de desorden. “Vamos a caer en algo que ya está pasando: la ley de la selva”, dijo, al tiempo que urgió a fortalecer la ciudadanía y rechazar la imposición de un pensamiento único.

En su mensaje, López también abordó el significado de la Semana Santa, llamando a no perder de vista su dimensión espiritual en medio del descanso y el turismo. “Está bien salir a pasear, pero no se nos olvide Dios. Él no se olvida de nosotros; somos nosotros los que nos olvidamos de Él”, reflexionó.

Finalmente, hizo un llamado a la responsabilidad durante el feriado, especialmente en temas como el consumo de alcohol y la seguridad vial. “Descansar no significa perder la conciencia ni olvidar a quienes nos esperan en casa”, concluyó, reiterando que la fe y la convivencia responsable deben ir de la mano en estos días.LB