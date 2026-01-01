“Honduras no debe ser un narcoestado”, dice el Cardenal Rodríguez que ve el 2026 como el año de la esperanza

Tegucigalpa – El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga dijo este jueves, el primer día del 2026, que “Honduras no debe ser un narcoestado”, al tiempo que abogó para que el año nuevo sea de esperanza y bienestar para todos los hondureños.

– Pidió al actual gobierno que haga una transición en paz y sin violencia, que se vayan con la frente en alto.

Reconoció que Honduras tiene nuevas autoridades tras las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, pero los nuevos gobernantes deben comprender cuál es el camino, “si no hacen el bien el pueblo los va a rechazar. Ahora, tienen la oportunidad de hacer algo grande por Honduras y ojalá lo puedan hacer”.

Pidió recordar los 10 mandamientos de la ley de Dios. “Así como les dije en la homilía que hay un mandamiento que dice ‘no matarás’, hay otro que dice ‘no robarás’, y ciertamente grandes males vienen cuando los que están en la cosa pública utilizan los recursos no para hacer el bien, sino para el enriquecimiento ilícito”, remarcó.

Hizo un profunda reflexión: “Honduras no puede ser un narcoestado, y todo lo que está con relación a la droga es un crimen horrible porque daña y mata a tantísimas personas”.

“El año nuevo es un año de esperanza, de posibilidades de hacer el bien, son 365 días que Dios nos regala sin estrenar, entonces démosle contenido, que sean días llenos de bondad, de bien y de amor. Honduras tiene futuro, y todos deseamos algo mejor para el país”, sermoneó.

Llamó a las autoridades salientes para que hagan la transición en serenidad y en paz, sin violencia, y que con dignidad con la frente en alto entreguen el poder.

El líder católico abogó para vencer los malos de la violencia en Honduras y apuntó que la represión nunca será el camino.

Cuestionó las ideologías políticas fracasadas en algunos países de América Latina. “Se dice, volvieron a la derecha, no, rechazaron el marxismo porque en el fondo es lo que estaba. Y miren como cambió Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, como va a cambiar Brasil, y nuestra Centroamérica ojalá podamos hacer algo mejor”, refirió.

El cardenal Rodríguez Maradiaga ofició la homilia este jueves 01.01.2026. en la Basílica de Suyapa en la capital de Honduras. JS