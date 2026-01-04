spot_img
Política

Honduras necesita que se complementen los tres poderes del Estado para sacar el país adelante, señala analista político  

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa- El analista político, Javier García dijo este domingo que tras el proceso electoral Honduras necesita una transición pacífica y que se complementen los tres Poderes del Estado.

“El poder Ejecutivo con todas sus instituciones, con su gabinete, el poder Legislativo con los diputados electos y lógicamente que puedan trabajar unidos, el poder Judicial”, detalló.

Agregó que hay voces disonantes que no quieren reconocer a los vencedores del proceso electoral.

En ese sentido, se espera una transición normal como ha sucedido en años atrás, las nuevas autoridades ya deben de estar conformando su gabinete para dar una mayor celeridad a las exigencias de la población, manifestó.

Afirmó que las crisis generadas por los gobiernos anteriores deben ser superadas y trabajar para que eso quede atrás. IR

Noticias recientes

