Honduras necesita políticas públicas reales para atender a migrantes: César Castillo

Tegucigalpa– El director del Observatorio de Migración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), César Castillo, las medidas no son suficientes para atender a los migrantes que retornarán al país tras la cancelación del Programa de Protección Temporal (TPS).

Castillo hace unllamado a implementar políticas públicas reales que no solo atiendan a los retornados, sino que enfrenten las causas que obligan a miles de hondureños a migrar.

“Aquí lo que tenemos que centrar nosotros en el debate es en Honduras. ¿Realmente por qué nuestra gente se va? La responsabilidad de evitar la migración recae en nosotros los hondureños”, señaló.

Apuntó que no hay condiciones para recibir a una gran cantidad de hondureños que pueden ser deportados desde Estados Unidos.

Con la cuenta regresiva en marcha, la comunidad tepesiana enfrenta días de incertidumbre que podrían derivar en desarraigo; separación familiar y un futuro incierto en su país de origen, mientras el reloj avanza hacia el 8 de septiembre. IR