Honduras necesita decisiones estructurales para sanear la ENEE, según AHER

Tegucigalpa – La Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), sostuvo que el país necesita de decisiones estructurales para sanear las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Amplió que Honduras debe recudir las pérdidas, redefinir el rol de la ENEE, aliviar la deuda y aprobar reformas para que se asegure una energía confiable y competitiva.

Las soluciones existen, se necesitan decisiones, reafirmó la AHNER.

Esta plataforma detalló que entre enero del 2025 a 2026 las tarifas del sector residencial mayor a 50 kilovatios por hora y registraron una disminución de 19.2 %.

Asimismo, señaló que el segmento residencial menor a 50 kilovatios por hora mostró una reducción del 19.1%.

Reveló que la demanda real de energía en noviembre de 2025 fue un 2.6% por debajo de la proyectada, aunque la cifra registrada muestra un aumento del 0.12% en comparación con el mismo mes de 2024.

Sobre las pérdidas reales de la ENEE, indicó que se han mantenido altas entre el 35-8 % durante el período 2022-2025. AG