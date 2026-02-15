Honduras necesita de reconciliación, perdón y justicia, señala Iglesia Católica

Tegucigalpa – El cardenal Óscar Andrés Rodríguez hizo un llamado a los hondureños en la homilía dominical para que este año haya reconciliación, perdón y justicia, al tiempo que señaló que en Honduras hay una plaga espantosa que se llama el irrespeto a la vida.

“No se respeta la dignidad de la persona humana y casi cada día hay asesinatos, eso es contra Dios, es contra las enseñanzas de Jesús y tenemos que hacer algo”, indicó.

Agregó que ese algo comienza en la familia, cuando el papá y la mamá les enseñan a sus hijos a respetar la vida, la vida es sagrada y que «nadie puede quitarle la vida a nadie».

Sostuvo que ese mensaje hace falta mucho para que sea inculturado en nuestra Honduras.

“Hay formas de matar que son mucho más sutiles, el insulto, la indiferencia, la descalificación van matando poco a poco a las personas”, manifestó.

Añadió que “las llamadas redes sociales que muchas veces solo sirven para insultar, difundir chismes matando la fama y el buen nombre de las personas. Eso no es gracia, es asesinar a otros”.

En ese sentido, el Cardenal en su mensaje invitó a los hondureños a buscar la justicia y el perdón. «La reconciliación y el perdón sanan», expresó.

Detalló que Jesús nos invita a la reconciliación y como hace falta en este país, hay que reconciliarse primero con el hermano, es una necesidad humana y un elemento constitutivo de las relaciones con los demás.

“Por medio de la reconciliación y el perdón recuperamos la relación rota, la amistad perdida, el amor defraudado, podemos decir que el odio y la injusticia enferman, la reconciliación y el perdón sanan, aquí el acento está puesto en la reconciliación”, expresó.

El Cardenal dijo que la llamada de hoy es fuerte porque toca muy de cerca a nuestro país, si queremos algo nuevo en este 2026 necesitamos que haya reconciliación, paz y perdón, pero que también haya justicia.

“Porque perdón no quiere decir deje todo bajo la alfombra y tape todo lo negativo y ya se acabó, no la injusticia tiene que ser reparada y los mandamientos de la Ley de Dios son claros y el ladrón para obtener el perdón debe de devolver lo robado, sino están engañando su conciencia”, arguyó.

Para culminar su homilía, el Cardenal hizo un llamado a la reflexión a las parejas ante la cantidad de divorcios que se registran en el país. IR