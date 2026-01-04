Honduras necesita de estabilidad: Daniel Fortín

Tegucigalpa- El nuevo gobierno debe escuchar a la mayoría de la población para generar la estabilidad que Honduras necesita, sugiere el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín.

Señaló que los hondureños acudieron a las urnas en busca de paz y unión, por lo que consideró fundamental que las nuevas autoridades trabajen en la unificación del país y promuevan un clima de convivencia entre todos los sectores.

El dirigente empresarial insistió en la necesidad de poner fin a los insultos, ataques y a la incertidumbre política, al asegurar que a la población no le agrada el caos ni la confrontación, sino un ambiente de tranquilidad y certidumbre.

Reiteró que el pueblo habló en las urnas y la mayoría quiere generación de empleo y estabilidad.

Fortín agregó que la empresa privada exigirá al nuevo gobierno un fuerte compromiso con las principales prioridades nacionales, entre ellas la salud y la educación, sectores que consideró fundamentales para el desarrollo. IR