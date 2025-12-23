«Honduras necesita avanzar»: arzobispo Lenihan llama a políticos a superar la crisis y defender la democracia

Tegucigalpa- En un reflexivo mensaje, el arzobispo de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, Monseñor Miguel Lenihan, instó a los políticos de Honduras a poner el bienestar de su pueblo por encima de sus ambiciones personales.

-«Monseñor Miguel Lenihan, en su llamado a los políticos de Honduras: El poder no debe ser el fin, sino el servicio a la gente.

– La declaratoria debe darse “los desafíos son grandes, pero Honduras tiene futuro si trabajamos juntos”, apuntó el arzobispo.

-Es urgente salir de la crisis y que los políticos apuesten por la paz y la democracia, pidió el sacerdote.

En sus declaraciones a la prensa en la ciudad industrial, Monseñor Lenihan subrayó que «ser político es ser servidor, no es una lucha de poder». En su mensaje, el líder religioso recordó a los políticos que deben estar guiados por un espíritu de servicio y compromiso con la nación, especialmente en tiempos de crisis y dificultades.

Declaratoria de elecciones debe darse, Honduras debe avanzar

El arzobispo también se dirigió al Consejo Nacional Electoral (CNE), específicamente a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, resaltando su valentía y firmeza en medio de las dificultades.

«Ellas han resistido mucho y deben continuar con su misión de llevar a Honduras fuera de la incertidumbre electoral», afirmó Lenihan. A pesar de los obstáculos, Monseñor expresó su confianza en que la declaratoria electoral necesaria se realizará para poder avanzar como nación y comenzar el camino hacia la paz, sobre todo en esta temporada navideña.

Pleno consejeros CNE.

«Pedimos a los políticos que trabajen para salir de esta crisis cuanto antes. Honduras necesita avanzar, los desafíos son grandes y el país tiene un futuro lleno de posibilidades si todos trabajamos juntos», añadió el arzobispo.

Reiteró que la iglesia siempre ha apoyado la democracia y la paz, realizando incluso caminatas de oración por la unidad y el bienestar de la nación.

Lucha real contra la corrupción

En su mensaje a los miembros del gobierno entrante, Monseñor Lenihan hizo un llamado a trabajar por el bien común y no por intereses personales o partidistas.

También tocó el tema de la corrupción, reconociendo que, aunque es un problema difícil de erradicar, es necesario que todos los gobiernos luchen por un país más transparente.

Lamentó que en Honduras haya fama de corrupción, no solo de un gobierno sino de todos, por lo que dijo que no sabe si se erradicará pero, espera que las nuevas autoridades sean honradas.

“Invitamos a los políticos a que cumplan con su misión, que sean honrados y honestos, cada político sabe lo que debe ser servir al pueblo con mucho amor y mucha entrega”.

FFAA llamadas a conocer y cumplir su misión

El arzobispo también destacó la importancia de que las Fuerzas Armadas mantengan su misión de defender la soberanía y la paz del país, al margen de intereses políticos. Entonces los militares tienen que saber cuál es su misión, tenerla clara y cumplirla, de acuerdo con lo que manda la Constitución de la República.

El Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de Brigada Héctor Benjamín Valerio Ardón.

En cuanto a la relación con Estados Unidos, otro tema por el cual fue consultado, recordó que cada nación es soberana en sus decisiones, y llamó al respeto mutuo entre los países.

Finalmente, Monseñor Lenihan se dirigió a la presidenta saliente Xiomara Castro, agradeciéndole por los esfuerzos realizados en su mandato y expresando su esperanza de que todos los políticos en Honduras continúen trabajando por un país mejor.

Presidenta Xiomara Castro.

“Ella está terminando su tiempo queremos agradecerle también por el bien que ha hecho, ha hecho algunas cosas buenas proyectos y todo eso y queremos enfocarnos más en lo positivo, ella es una buena persona” dijo al tiempo que lamentó que estuvo rodeada por “algunas personas no tan buenas”, pero todos pueden pasar por un camino de reconversión y los políticos deben seguir trabajando por el bien de Honduras, prosiguió.

Con un tono esperanzador y un llamado a la unidad, el arzobispo cerró su mensaje recordando que Honduras merece un futuro de paz y prosperidad.LB