Honduras necesita $1.5 millones para cambiar las luces de la pista y obras pendientes: Octavio Pineda

Tegucigalpa- El secretario de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, confirmó que las luces de la pista todavía son temporales y para cambiarlas, al igual que hacer otras obras pendientes, se necesita invertir un millón y medio de dólares, aproximadamente.

Sostuvo que desde el gobierno anterior no fue puesta a disposición toda la tecnología que se necesitaba para operar correctamente el Aeropuerto Internacional de Palmerola.

ʺComo Estado no tenemos ninguna intención de tomar el control de Palmerolaʺ, sostuvo y aseveró que se sigue respetando la concesión que tiene la terminal aérea que funciona en Comayagua.

Agregó que las malas decisiones anteriores es que mantienen la situación en torno a las luces y otras obras pendientes.

La fuente de financiamiento para hacer estas obras pueden llegar de parte del Banco Centroamericano de Integración Económica o de fondos de España, pero esto no puede avanzar porque la superintendencia de Alianza Público – Privada no lo permite, justificó. IR