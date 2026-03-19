Honduras mantiene su posición jurídica tras decisión de la CIJ de intervención de Guatemala en  caso Cayos Zapotillos



Tegucigalpa- Honduras mantiene su posición jurídica tras decisión de la CIJ sobre intervención de Guatemala como Estado no Parte en el caso Cayos Zapotillos, entre Honduras y Belice.

Como es de conocimiento público, el 16 de noviembre de 2022 el Gobierno de Belice demandó al Gobierno de Honduras ante la Corte Internacional de Justicia, disputando la soberanía sobre los Cayos Zapotillos, que constitucionalmente pertenecen a la República de Honduras.

El 1 de diciembre de 2023, antes de la conclusión de la fase escrita del juicio relativo a la soberanía sobre los Cayos Zapotillos, el Gobierno de la República de Guatemala solicitó a la Corte Internacional de Justicia permiso para intervenir en el caso de Belice contra Honduras, aduciendo tener un interés jurídico sobre los Cayos Zapotillos, mismos que pretende también en el caso que Guatemala y Belice, han llevado conjuntamente ante la jurisdicción de la Corte.

Del 24 al 26 noviembre de 2025, se llevó a efecto la correspondiente audiencia ante la Corte donde se conocieron los fundamentos del permiso solicitado por Guatemala y se escucharon las razones jurídicas formales y sustantivas, por las cuales el Gobierno de Honduras consideró que no se debía admitir dicha solicitud.

En la misma audiencia también participó Belice. En esta fecha, la Corte ha declarado por unanimidad que la solicitud de Guatemala es admisible para intervenir en el caso en condición de Estado no Parte, es decir, limitando su participación a informar mediante una declaración escrita sobre su alegado interés jurídico, a la cual tanto Honduras como Belice presentarán sus observaciones en las fechas que fije la Corte.

El juicio de Belice contra Honduras, continuará una vez que la Corte determine las fechas para el desarrollo de la fase oral, sobre lo cual ésta Secretaría de Estado informará oportunamente. IR