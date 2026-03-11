Honduras mantiene alerta preventiva contra el sarampión previo a la Copa Mundial 2026

Tegucigalpa– La Secretaría de Salud de Honduras alerta sobre la necesidad de vigilar la vacunación contra el sarampión a menos de 90 días del inicio de la Copa Mundial 2026.

Las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica preventiva ante el riesgo de introducción de esta enfermedad, que actualmente registra brotes en varios países.

Se recomienda a la población acudir a los establecimientos de salud para completar su esquema de vacunación, mantener prácticas de protección personal y, en el caso de viajar a países con brotes activos, verificar su estado de vacunación al menos 14 días antes del viaje.

Según informan, la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y de alta calidad, y se prioriza a niños, trabajadores de salud, aduanas, transporte, turismo y personas en contacto frecuente con el público. IR