Honduras logra medallas de oro y plata en lucha grecorromana y triatlón

Tegucigalpa/Santo Domingo – Honduras logró este domingo ganar medallas de oro y plata en las disciplinas de lucha grecorromana y triatlón en los Juegos Centroamericanos y el Caribe 2026.

Estos juegos se realizan en la ciudad de Santo Domingo, capital de República Dominicana.

La medalla de oro lo logró Kevin Mejía que ganó en la lucha grecorromana en la categoría de 97 kilogramos.

En los cuartos de final venció al mexicano Dorián Trejo por decisión unánime, al cubano Gabriel Rosillo por caída, y en la final al dominicano Carlos Adames que abandonó la competencia por lesión.

El hondureño Gino Ávila logró medalla de plata en la categoría 130 kg en lucha grecorromana.

Mientras que el hondureño Gino Ávila logró medalla de plata en lucha grecorromana en la categoría de 130 kg. Derrotó en cuartos de final al mexicano Luis López, al venezolano Moisés Pérez, y perdió en la final contra el cubano Óscar Pino.

Por otro lado, las hondureñas Camila y Julia Alcala lograron ganar este sábado medalla de plata en la disciplina de triatlón en la categoría de equipo femenino.

En esta edición de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, Honduras suma un total de nueve medallas: una de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce. AG