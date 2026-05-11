Honduras logra acuerdo con el FMI que le permitirá acceder a $ 245 millones

Tegucigalpa – Honduras logró alcanzar este lunes un acuerdo técnico con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para completar la cuarta y quinta revisión del Servicio de Crédito Ampliado y el Servicio Ampliado, lo cual le permitirá acceder a 245 millones de dólares que desembolsará el organismo internacional.

– La misión realizó la revisión cuarta y quinta del acuerdo suscrito entre las partes, lo que hará posible la liberación de los fondos.

“Eso quiere decir que estamos de acuerdo que el desempeño del programa ha sido muy favorable y existen compromisos sobre las metas, las políticas y reformas implementadas para lograr los objetivos del programa”, dijo el jefe de la misión del FMI, Emilio Fernández.

Manifestó que estos argumentos son suficientemente sólidos para que el directorio del FMI revise el caso a finales de junio, y si se aprueba, se desembolsará alrededor de 245 millones de dólares.

El jefe de la misión del FMI destacó que la economía hondureña se mantiene resiliente ante la complejidad del panorama internacional por el conflicto bélico en el Medio Oriente.

Señaló que las causas de esa resiliencia fue una saludable acumulación de reservas internacionales y prudentes políticas monetarias, cambiarias y fiscales para que la economía hondureña esté bien posicionada para afrontar el alza en el precio de los combustibles y un alto impacto del fenómeno de “El Niño”.

Fernández indicó que los temas abordados con el gabinete económico son mantener las políticas prudentes, déficit del sector público no financiero del 1 % del PIB, buscar la mejora de la eficiencia del gobierno y dar apoyos ante el choque del precio del petróleo.

Posteriormente, el FMI divulgó la nota de prensa, donde resaltó que las reservas internacionales netas siguen constituyendo un importante colchón externo y han seguido fortaleciéndose, hasta alcanzar aproximadamente 11 mil 600 millones de dólares a fines de abril, gracias al sostenido ingreso de remesas y los precios favorables de las exportaciones.

En este contexto, señaló que la economía ha seguido siendo resiliente durante el período de fuerte incertidumbre en torno a las elecciones del año pasado, con el indicador de actividad económica registrando un crecimiento de 3.7% en febrero, y está bien posicionada para enfrentar un entorno externo más complicado, en particular el choque mundial de precios de la energía provocado por la guerra en el Medio Oriente que ya ha impactado de manera directa y significativa en la inflación.

La inflación general se ubicó en 5.6% en abril, comparada con 3.5% registrado en febrero, debido a la contribución de aproximadamente 3.9 puntos porcentuales de los bienes transables importados.

La misión del FMI subrayó que la nueva administración en Honduras está impulsando una agenda estructural que enfatiza en la participación de la inversión privada como motor del empleo y el crecimiento, junto con los esfuerzos para mejorar la eficiencia del Estado, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera directa.

Incluso destacó el restablecimiento de la participación de Honduras en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y el trabajo para acelerar el impulso en torno a las metas estructurales en el marco del programa respaldado por el FMI.

Entre las metas están la mejora en el mecanismo de la subasta de divisas y avanzar en reformas fiscales estructurales, medidas para reforzar la transparencia y la gestión de gobierno a fin de completar las acciones pertinentes de cara a la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2026 y medidas estructurales para mejorar el desempeño y la sostenibilidad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Puntualizó que el diálogo se centró en las políticas para preservar la estabilidad macroeconómica y fiscal, afianzar la resiliencia y fomentar el crecimiento económico inclusivo. (PD).