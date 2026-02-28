Honduras llama a ejercer la vía diplomática y máxima moderación y proteger a la población civil

Tegucigalpa – La República de Honduras, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, exhorta a Israel, Estados Unidos e Irán a ejercer la máxima moderación, proteger a la población civil y privilegiar la vía diplomática para alcanzar una solución posible.

Asimismo, insta a los hondureños que residen en el Oriente Medio a comunicarse a la brevedad con nuestras sedes diplomáticas para registro consular y asistencia.

Igualmente, el llamado es para que los hondureños busquen lugares seguros, evitar zonas de riesgo y áreas abiertas.

Además, brindan una serie de números de teléfono para que los connacionales se comuniquen con las autoridades hondureñas. IR