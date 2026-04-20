Honduras lidera femicidios en la región: Una mujer es asesinada cada día y medio

Tegucigalpa- El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa, Nelson Castañeda, alertó sobre la grave crisis de violencia contra las mujeres en el país, al señalar que Honduras mantiene la tasa más alta de femicidios en América Latina.

Según el representante de la ASJ, de acuerdo con cifras oficiales en el país “una mujer es asesinada cada día y medio”, una cifra que refleja la magnitud del problema y que supera ampliamente a otras naciones de la región.

Castañeda explicó que Honduras registra una tasa de 2.3, por encima de Guatemala, que ocupa el segundo lugar en Centroamérica con 1.9.

Uno de los datos más alarmantes, indicó, es que el 37 % de los femicidios corresponde a jóvenes entre 15 y 24 años, es decir, mujeres que apenas inician su vida adulta. “Es la víctima más común y eso preocupa enormemente”, subrayó.

El director de Seguridad de ASJ también cuestionó el desempeño de las instituciones encargadas de impartir justicia, asegurando que el sistema ha fallado de manera estructural. “La Policía Nacional, el Ministerio Público de Honduras y el Poder Judicial de Honduras han fallado. El que protege, el que investiga y el que condena, ese trinomio ha fallado históricamente”, afirmó.

Castañeda señaló que la problemática no recae únicamente en una institución, sino en una falta de articulación entre múltiples actores que, según dijo, han impedido que la efectividad prevalezca sobre la impunidad.

En cuanto a la distribución geográfica de los hechos violentos, detalló que el 67.2 % de los casos ocurre en zonas urbanas, mientras que el 32.8 % se registra en áreas rurales. Entre las ciudades con mayor incidencia mencionó Tegucigalpa, Choloma y El Progreso, donde la concentración poblacional y otros factores contribuyen al aumento de estos delitos.

Finalmente, el representante de ASJ reiteró el llamado a fortalecer las acciones institucionales y a generar una respuesta integral que permita reducir la violencia contra las mujeres y frenar los altos niveles de impunidad en el país.LB