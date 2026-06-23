Honduras lidera aumento del gasto en Seguridad en Centroamérica, pero persiste déficit policial

Tegucigalpa – Honduras se convirtió en el país centroamericano que más incrementó su inversión en seguridad pública entre 2020 y 2024, con un aumento acumulado del 103.4 %, al pasar de 234.7 millones de dólares a 477.3 millones, según el informe “¿Más seguridad? Análisis de la eficacia del gasto en seguridad y defensa en Centroamérica (2020-2026)” elaborado por Expediente Abierto.

– En 2024, el gasto hondureño en seguridad representó el 5.04 % del presupuesto nacional y el 1.29 % del Producto Interno Bruto (PIB).

– Las instituciones deben reestructurarse, y se debe eliminar la corrupción, se deben hacer las cosas de forma diferente no se puede seguir gastando dinero en los mismo con los mismos resultados, resaltó el director de Expediente Abierto.

El estudio revela que el fuerte incremento presupuestario coincidió con una reducción significativa de la violencia ya que la tasa de homicidios descendió de 38.1 a 25.3 por cada 100 mil habitantes, una caída del 33.6 % entre 2022 y 2024.

El director de Expediente Abierto, Javier Meléndez, dijo a Proceso Digital que efectivamente los gobiernos están gastando cada año más dinero en Seguridad, pero más orientado al apoyo militar y no hay evidencia de mejora en seguridad.

Meléndez, remarcó que “el tema de inseguridad es una epidemia y no podemos estar con tasas de homicidio arriba de 20 % que son tasas tan altas”.

“Honduras debe enfrentar la inseguridad y el combate al crimen con inteligencia e investigación, las autoridades no pueden darse el lujo de seguir gastando sin hacer las cosas diferentes”. Añadió que debe haber una reestructuración de las instituciones “yo escucho que siempre hay corrupción en la Policía Nacional” y eso debe cambiar; estoy seguro de que es menos que antes, pero la corrupción debe solucionarse.

Sin embargo, la investigación advierte que el aumento de recursos no se ha traducido en un fortalecimiento proporcional de las capacidades institucionales.

Lo anterior debido a que, a pesar de contar con uno de los presupuestos de seguridad más altos de Centroamérica, Honduras mantiene un déficit estimado de entre 14 mil y 15 mil agentes policiales, lo que limita la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad frente al crimen organizado y la violencia.

El informe señala que Honduras, junto con El Salvador y Guatemala, destina una de las mayores proporciones de su presupuesto nacional a seguridad y defensa, superando en algunos casos el 9 % del gasto del Gobierno Central.

El fundador de Expediente Abierto, Javier Meléndez, explica las conclusiones que deja sobre Honduras el informe “¿Más seguridad? Análisis de la eficacia del gasto en seguridad y defensa en Centroamérica (2020-2026)" pic.twitter.com/UlS0AazSZD — Proceso Digital (@ProcesoDigital) June 23, 2026

Más dinero, pero no necesariamente más capacidad

Expediente Abierto concluye que Honduras enfrenta una paradoja similar a la del resto de Centroamérica: mientras el gasto público en seguridad crece aceleradamente, las instituciones encargadas de combatir el crimen aún presentan debilidades estructurales.

El estudio destaca que cerca de la mitad del presupuesto de la Secretaría de Seguridad se concentra en servicios policiales operativos, mientras que áreas estratégicas como la investigación criminal reciben una proporción considerablemente menor. Además, los gastos administrativos han aumentado su peso dentro del presupuesto institucional.

La investigación también advierte que los resultados obtenidos mediante estados de excepción y políticas de mano dura generan interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo, especialmente en materia de fortalecimiento institucional, respeto al Estado de derecho y consolidación de capacidades permanentes para combatir las estructuras criminales.

A nivel regional, el informe sostiene que el narcotráfico y el crimen organizado continúan siendo los principales factores que impulsan el incremento del gasto en seguridad. No obstante, concluye que la solución no pasa únicamente por asignar más recursos, sino por mejorar la planificación, la transparencia, la profesionalización policial y la coordinación entre los sistemas de seguridad, justicia y rehabilitación.

Para los investigadores, el desafío de Honduras y de Centroamérica no es solamente gastar más, sino demostrar que cada dólar (lempira en caso Honduras), invertido se traduce en instituciones más fuertes, mayor capacidad investigativa y una reducción sostenible de la violencia sin comprometer las garantías democráticas. LB