Honduras jugará contra Argentina el 6 de junio, antes del Mundial “United 2026”

Tegucigalpa – La selección de Honduras jugará un partido amistoso el 6 de junio contra la actual campeona del mundo, Argentina, previo al inicio del Mundial “United 2026”.

Así lo confirmó la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), detallando que el partido se jugará en el estadio Kyle Field en el campus de College Station en Texas, Estados Unidos.

Esto forma parte de los partidos amistosos que realiza la actual campeona del mundo previo a defender su título antes del “United 2026”.

Para la “H”, esto sería el segundo amistoso que juega en la era del director técnico español José Francisco Molina.

Se espera que la “Albiceleste” tenga la planilla completa que disputará el mundial, entre ellos el astro Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Rodrigo De Paul y otras figuras.

La última vez que Honduras jugó contra Argentina fue el 23 de septiembre de 2022 en el Hard Rock Stadium en Miami, donde la “H” perdió 3-0. AG