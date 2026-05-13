Honduras intensifica gestiones para reducir aranceles de EEUU y proteger exportaciones, afirma Melvin Redondo

Tegucigalpa- El comisionado de la Oficina Presidencial de Comercio Exterior de Honduras, Melvin Redondo, aseguró que el gobierno hondureño mantiene negociaciones y gestiones activas para reducir o eliminar los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos nacionales, en medio de un entorno económico internacional que calificó como “altamente volátil y disruptivo”.

“Tenemos una circunstancia del entorno global altamente volátil, altamente disruptivo de lo que es el quehacer de la política económica”, advirtió el funcionario, en un foro televisivo, al señalar que Honduras enfrenta nuevos desafíos comerciales que obligan a actuar “con urgencia, responsabilidad y con análisis muy precisos”.

Redondo explicó que la actual estructura arancelaria aplicada por Estados Unidos, principal socio comercial de Honduras, impacta directamente las exportaciones nacionales y obliga al país a replantear parte de su política comercial y económica.

Según detalló, los aranceles comenzaron a aplicarse bajo una ley de emergencia invocada por el gobierno estadounidense, inicialmente con un primer paquete y posteriormente con un segundo esquema que continúa vigente debido a argumentos relacionados con problemas en la balanza de pagos.

“El objetivo de Honduras en este momento es volver a retomar las condiciones bajo las cuales nuestra oferta exportable ingresaba a Estados Unidos en el marco del CAFTA”, expresó.

El funcionario reconoció que, aunque el impacto de las medidas se ha reducido debido a decisiones recientes y ajustes en las negociaciones, todavía existen efectos importantes sobre sectores exportadores hondureños.

“Nuestra misión en este momento es eliminar ese arancel que está afectando nuestros productos o reducirlo”, enfatizó Redondo, al tiempo que confirmó que las gestiones se realizan de manera coordinada con otras instituciones del sector público.

Asimismo, señaló que otros países de la región, como El Salvador y Guatemala, ya tienen acuerdo, pero el mismo no está vigente con sus condiciones comerciales con Estados Unidos, mientras Honduras continúa en una etapa de discusión y negociación.

Durante sus declaraciones, también mencionó la preocupación por el comportamiento de los combustibles, especialmente el diésel y el búnker, debido a su estrecha relación con los costos de transporte y la competitividad de las mercancías hondureñas en los mercados internacionales.

“El diésel está estrictamente vinculado al sector transporte y es uno de los elementos más claros de la competitividad si voy a mover mercancía”, indicó.

Las autoridades hondureñas mantienen el seguimiento de las negociaciones comerciales con el objetivo de evitar mayores impactos sobre las exportaciones y la economía nacional, enfatizó. LB