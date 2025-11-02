Honduras inicia su participación en el Mundial Sub-17 de Qatar

Redacción deportes – El Mundial sub-17 masculino de 2025 será la primera edición en contar con 48 selecciones, el doble de equipos que participaron en el de 2023 en Indonesia, y comenzará este lunes en Catar hasta el 27 de noviembre con Alemania como vigente campeona.

Será un campeonato sin precedentes que reunirá a 9 países asiáticos (AFC), 10 africanos (CAF), 8 de la Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe), 7 de la Conmebol (Sudamérica), 3 oceánicos (OFC) y 11 europeos (UEFA).

Catar será la sede de esta vigésima edición y también de las próximas hasta 2029, y lo hará anualmente, a diferencia de los anteriores mundiales de la categoría, que se disputaban cada dos años. Un caso igual al de Marruecos, que organizará anualmente el Mundial Sub-17 femenino durante el mismo periodo de cinco años.

Un país, el catarí, que va acogiendo cada vez más eventos deportivos y de importante entidad, como el Mundial de Fútbol de 2022 (Argentina), la Fórmula 1 (Lusail), el Tenis (Doha) y el pádel (Qatar Major Premier Padel).

Alemania defiende el trono

La selección alemana será la encargada de defender el título de campeón sub-17, tras su triunfo en la edición de 2023 que se disputó en Indonesia, en la que derrotó a la de Francia 4-3 en los penaltis tras el 2-2 en el partido.

En este nuevo Mundial, el cuadro germano estará emparejado en el grupo G con Colombia, con la que debutará el martes 4 de noviembre, el Salvador, y Corea del Norte. Mientras que Francia está ubicada en el grupo K con Chile, Canadá y Uganda.

Desde la primera edición en 1985, solo 10 países han ganado el torneo: Nigeria (1985, 1993, 2007, 2013 y 2015); Brasil (1997, 1999, 2003 y 2019); Ghana (1991, 1995); México (2005, 2011); Alemania (2023); Francia (2001); Unión Soviética (1987); Arabia Saudí (1989); Suiza (2009) e Inglaterra (2017).

Nigeria es la selección con más trofeos (5) y África el continente con más éxito, con siete títulos y seis subcampeonatos, mientras que España es la que tiene más veces ha quedado segunda (4), en 1991, 2003, 2007 y 2017.

África será protagonista también en la jornada inaugural, ya que el partido que abrirá el torneo será el Sudáfrica-Bolivia, del grupo A.

Una cuna de estrellas

El Mundial sub-17 ha sido el escaparate de algunas de las más grandes leyendas del fútbol. Entre las que destacan campeones del mundo absolutos como Francesco Totti (Italia 2006), Ronaldinho (Brasil 2002) y Xavi e Iniesta (España 2010).

También lo han disputado estrellas como el portugués Luis Figo, el brasileño Neymar Jr, el nigeriano Victor Osimhen y el inglés Phil Foden.

Una competición en la que se entrega un Balón de Oro, que han recibido jugadores de la talla de Cesc Fábregas (España; 2005), Toni Kross (Alemania; 2007), el propio Foden (2017) o el último futbolista en recibirlo, el actual delantero del Mónaco Paris Brunner (Alemania; 2023)

Formato y grupos

Las 48 selecciones clasificadas, que lograron su plaza a través de seis competiciones continentales distintas, se dividirán en 12 grupos de cuatro equipos, y los dos mejores de cada uno de ellos, junto con los ocho mejores terceros, se clasificarán para los dieciseisavos de final. A partir de dicha ronda, el torneo se disputará a eliminación directa hasta el final.

Como novedad en las eliminatorias, si un partido termina empatado al final del tiempo reglamentario, no se jugará tiempo extra y la tanda de penaltis determinará el ganador del encuentro.

Todos los partidos hasta la final (104) se disputarán en ocho campos del moderno complejo Aspire Zone en Al Rayyan, a unos nueve kilómetros del centro de Doha, donde también se ubica la sede la final, el Estadio Internacional Khalifa con capacidad para 45.857 espectadores.

Las debutantes serán El Salvador, Fiyi, la República de Irlanda, Zambia y Uganda, esta última hará su primera aparición en un torneo de la FIFA, mientras que las que no estarán serán Ecuador, Irán, Polonia y España, que sí jugaron la edición de 2023.

-Grupos del Mundial sub-17:

. Grupo A: Catar, Italia, Sudáfrica, Bolivia

. Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia, Portugal

. Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos

. Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez, Islas Fiji

. Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití, Egipto

. Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil, Suiza

. Grupo G: Alemania, Colombia, Corea del Norte, El Salvador

. Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia, Zambia

. Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán, República Checa

. Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá, República de Irlanda

. Grupo K: Francia, Chile, Canadá, Uganda

. Grupo L: Mali, Nueva Zelanda, Austria, Arabia Saudí. JS