Honduras inicia proceso para superar la escasez de placas con contrato de 2.9 millones de unidades inteligentes

Tegucigalpa- El Gobierno firmó un contrato para el suministro de placas metálicas inteligentes, con el que se busca reducir la mora acumulada de más de un millón de placas y fortalecer la seguridad vial y ciudadana.

El secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad, Luis Torres, informó que la contratación permitirá poner fin al uso de placas provisionales de papel que durante varios años afectaron a miles de propietarios de vehículos. Asimismo, anunció que en las próximas semanas iniciará la entrega de placas metálicas en todo el territorio nacional.

Torres detalló que el contrato tendrá una vigencia de tres años y medio y representa una inversión superior a los 65 millones de dólares, recursos que serán ejecutados de manera gradual conforme avance la producción y entrega de las placas.

La contratación contempla la fabricación de aproximadamente 2.9 millones de placas, suficientes para cubrir la mora existente y atender la demanda proyectada del parque vehicular hondureño hasta el año 2030.

El funcionario explicó que, en cumplimiento del Decreto Legislativo 038-2026, la contratación se realizó de forma directa con la empresa fabricante, sin intermediarios, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y eficiencia en el proceso.

Además, anunció que el consorcio alemán instalará una planta de producción en Honduras, lo que permitirá generar nuevos empleos y convertir al país en un centro de fabricación de placas para otras naciones de la región.

Las nuevas placas incorporarán tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), sistemas de autenticación digital y una tercera placa de seguridad que será colocada en el parabrisas de los vehículos. Estas herramientas facilitarán la identificación vehicular, reducirán el riesgo de falsificación y fortalecerán los sistemas de control utilizados por las autoridades y el Sistema Nacional de Emergencias 911.

Por su parte, la gerente de Ventas para Latinoamérica y el Caribe de Tönnjes, Lucía Mausen, calificó la firma del contrato como un hito para Honduras y aseguró que la empresa iniciará de inmediato las acciones necesarias para atender la demanda histórica de placas vehiculares mediante un sistema moderno, seguro y tecnológicamente avanzado.

Mausen destacó que Tönnjes cuenta con cerca de 200 años de experiencia y presencia internacional en soluciones de identificación vehicular, por lo que confió en que el proyecto permitirá fortalecer el registro automotor y posicionar a Honduras entre los países que implementan tecnología de última generación en este servicio.

Con la firma de este contrato, el Gobierno busca normalizar el suministro de placas vehiculares, mejorar los mecanismos de identificación de automotores y fortalecer la seguridad pública, poniendo fin a una problemática que durante más de tres años afectó a miles de conductores en el país.LB