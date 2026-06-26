Honduras inicia proceso para subastar avión presidencial

Tegucigalpa – El gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), inició el proceso de subasta del avión presidencial.

En ese orden las dependencias del Estado invitaron a los interesados a participar como oferentes.

La fecha para la presentación de ofertas se efectuará el próximo viernes 10 de julio en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en las instalaciones de la Base Aérea Hernán Acosta Mejía de la Fuerza Aérea Hondureña en Tegucigalpa.

Las condiciones y los respectivos anexos relacionados a la Subasta Pública Internacional estarán disponibles para los postores a partir de este viernes 26 de junio, previo a la cancelación de un TGR-1 de 500 lempiras por concepto de venta de Bases de Subasta, pagaderos en cualquier agencia bancaria, no reembolsables, se informó.

Una vez realizado el pago, el interesado podrá adquirir las Bases de Subasta en las oficinas de la Sedena localizadas en el Centro Cívico Gubernamental, torre 2, piso 18.

En caso que el interesado sea extranjero podrá requerir las Bases de la Subasta, vía correo electrónico, acreditando previamente el recibo de pago TGR-1 por el costo de dichas bases.

El bien a subastar estará a disposición de los interesados para ser inspeccionado in situ en horarios y condiciones que se describen en las Bases de la Subasta, se informó. (RO)