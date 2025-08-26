Honduras inicia festejos por 204 años de independencia el 31 de agosto

Tegucigalpa – Héctor Sabillón, coordinador nacional del Comité Cívico de la Secretaría de Educación, informó este martes que las actividades de festejo por los 204 años de independencia inician el 31 de agosto.

La primera actividad será la izada de la bandera nacional en todos los centros cívicos del país.

Posteriormente se procederá con diferentes actos cívicos, entre ellos el desfile de todos los niveles educativos.

Al respecto detalló que 78 centros educativos de educación secundaria confirmaron participación en los desfiles en la capital hondureña.

El primer domingo de Septiembre inician a desfilar las escuelas y posteriormente cada comité local tiene su agenda propia, indicó.

Acotó que las actividades de festejos por la independencia se extenderán por todo el mes de septiembre.

En la capital la izada de la bandera el 01 de septiembre se realizará en el Cerro Juana Laínez y contará con la presencia de los titulares de los tres poderes del Estado, precisó.

Los actos conmemorativos se extenderán hasta celebrar el 28 de septiembre la llegada de los Pliegos de Independencia, refirió. (RO)