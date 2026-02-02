Honduras inicia año escolar con entrega de textos; persiste crisis estructural en educación

Tegucigalpa (Proceso Digital) – Honduras inicia este lunes el año escolar 2026 con un acto oficial en el que el gobierno del presidente Nasry Asfura, entregará textos escolares para más de dos millones de niños y guías pedagógicas para los docentes del sistema público. La medida busca fortalecer el arranque del año lectivo y garantizar que estudiantes y maestros cuenten con materiales básicos desde el primer día de clases tras el abandono que les ha condenado a condiciones infra académicas.

– La ASJ reporta una crisis educativa nacional con más de 1 millón de niños y jóvenes fuera del sistema, alta deserción, baja calidad y cobertura, y un presupuesto destinado mayormente a salarios (78%).

Sin embargo, los estudios y datos de organizaciones de sociedad civil como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), advierten que, aunque la entrega de materiales es un paso positivo, constituye un paliativo frente a la profunda crisis estructural que enfrenta la educación hondureña.

Un sistema que cerró 2025 con retrocesos

Según los análisis de ASJ, el país terminó 2025, último año del gobierno de Xiomara Castro, con pérdidas significativas de días de clase, interrupciones por falta de docentes, brechas en la entrega de merienda escolar y una exclusión educativa que mantiene fuera del sistema a más de un millón de niñas, niños y adolescentes.

La pérdida de días de clase, las brechas en la merienda escolar impactaron directamente en la asistencia, permanencia y rendimiento académico.

Igualmente, la falta de docentes fue documentada por la organización civil que documentó centros educativos que pasaron meses sin maestros asignados, obligando a suspender clases o combinar grupos, reduciendo la calidad del aprendizaje.

En tanto, la persistente exclusión educativa es otro desgaste en el sistema. De acuerdo con el Informe Estado de País Educación 2025, 1,079,525 menores siguen fuera del sistema educativo.

La cobertura educativa, dice el estudio, disminuyó 6% entre 2018 y 2024. Seis de cada 10 niños no acceden a prebásica y seis de cada 10 adolescentes no acceden a educación media.

Un nuevo año escolar con desafíos urgentes

La entrega de textos por parte del presidente Asfura marca un inicio simbólico y busca enviar un mensaje de compromiso con la educación. No obstante, el estudio nacional de ASJ subraya que el país necesita acciones estructurales y sostenidas, no solo medidas puntuales.

En su propuesta para superar la crisis, la ASJ recomienda: cumplir los 200 días de clase sin excepciones y planificar el calendario considerando lluvias, protestas, emergencias y procesos electorales.

También estima prioritaria, garantizar 200 días de merienda escolar. Alinear el calendario de alimentación con el calendario lectivo para evitar vacíos.

Y asignar docentes a tiempo, resolver retrasos en nombramientos y asegurar continuidad en las aulas.

Igualmente recomienda implementar un Plan Nacional de Recuperación Educativa, basado en los resultados del ERCE 2025, con énfasis en lectura y matemáticas.

Asimismo, recomienda ASJ, fortalecer la supervisión y la transparencia en el sistema que ha sido tradicionalmente opaco.

Consolidar plataformas como Aulas Abiertas para monitorear días clase es un punto que vale destacar en el cronograma propuesta sin dejar de lado la necesidad de conectividad digital e infraestructura educativa adecuada. (PD)

Puntos claves del estado de la educación (ASJ):



– Exclusión y Deserción: Más de 1,079,525 niños y adolescentes están fuera del sistema educativo, lo que equivale a casi el 40% de la población en edad escolar.

– Cobertura Precaria: La educación básica tiene un 81% de cobertura, pero la prebásica y la media son alarmantemente bajas (36% y 38% respectivamente). En zonas rurales, solo existen unos 6,000 centros educativos para 32,000 comunidades.

– Calidad Educativa: Estudios revelan bajo rendimiento: en tercer grado, solo el 53% demuestra comprensión lectora básica y solo el 16% maneja matemáticas básicas.

– Presupuesto: A pesar de un aumento en el presupuesto en 2024, el 78% se destina al pago de salarios. La inversión en infraestructura y materiales es insuficiente.

– Recomendaciones: ASJ insta a un pacto nacional, aprobar una Ley de Financiamiento de la Educación y priorizar la reincorporación escolar.