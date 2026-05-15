Honduras informa situación de buque con bandera nacional retenido en Medio Oriente

Tegucigalpa – La Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), informó este viernes sobre la situación del buque M/V HUI CHUAN (IMO No. 8316895), de tipo Working Vessel, registrado bajo bandera hondureña, el cual habría sido intervenido por fuerzas iraníes el pasado 14 de mayo mientras se encontraba fondeado en el Golfo de Omán.

– Marina Mercante enfatizó que Honduras, en su condición de Estado de abanderamiento, no tiene relación directa con el conflicto geopolítico en la región y se considera una víctima colateral de la compleja situación internacional en Medio Oriente.

De acuerdo con el comunicado oficial, la embarcación, inscrita en San Lorenzo, habría sido abordada presuntamente de manera ilegal, interrumpiéndose posteriormente la comunicación con el buque, incluyendo las transmisiones del sistema AIS y otros sistemas satelitales.

Las autoridades marítimas hondureñas indicaron que, según reportes preliminares proporcionados por la empresa operadora y los armadores de nacionalidad china, la embarcación se encontraba cumpliendo instrucciones operacionales cuando se produjo el incidente.

Asimismo, la institución señaló que existen indicios de una posible violación de jurisdicción marítima en aguas territoriales del Sultanato de Omán, lo que habría derivado en el remolque del buque hacia aguas iraníes.

Comunicado Oficial pic.twitter.com/yDfrqMBxxs — Marina Mercante HND (@MarinaHonduras) May 15, 2026

En ese sentido, la Marina Mercante enfatizó que Honduras, en su condición de Estado de abanderamiento, no tiene relación directa con el conflicto geopolítico en la región y se considera una víctima colateral de la compleja situación internacional en Medio Oriente.

Respecto a la tripulación, se detalló que está compuesta por 17 personas de distintas nacionalidades: diez ciudadanos nepaleses, tres de Myanmar, tres vietnamitas y un ciudadano de Sri Lanka. La autoridad confirmó que no hay ciudadanos hondureños a bordo.

El buque habría llegado al puerto de Bandar Abbas, en Irán, donde —según información oficial— la situación a bordo es estable. Las autoridades iraníes estarían realizando inspecciones documentales previas a una eventual liberación de la nave, en caso de cumplir con los requisitos establecidos.

La Dirección General de la Marina Mercante aseguró que mantiene comunicación permanente con los armadores y la empresa operadora, con el objetivo de garantizar la pronta liberación del buque y la seguridad de la tripulación.

La institución indicó que continuará dando seguimiento cercano al caso e informando a las autoridades nacionales e internacionales sobre cualquier evolución relevante. JS