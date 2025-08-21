Honduras inaugura consulado general en Kansas City

Tegucigalpa – Este día se llevó a cabo la inauguración del consulado general de Honduras en Kansas City.

El acto fue encabezado por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), Wilson Paz, el Comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP), Óscar Rivera, el encargado de negocios en Washington Leonardo Valenzuela Cano, el encargado de Asuntos Consulares de la Cancillería, Wolfgang Lappenberg y el cónsul en Kansas, Wilmer Domínguez, quienes destacaron la importancia de esta nueva oficina consular.

Con la apertura de este consulado, los connacionales que residan en la región podrán realizar trámites como:

Emisión y renovación de pasaportes.

Gestión del Documento Nacional de Identificación (DNI).

Autorizaciones y poderes notariales.

Atención en temas migratorios y protección consular, entre otros servicios.

Con la apertura de esta nueva oficina consular ya son 19 consulados de Honduras en los Estados Unidos.

Los usuarios podrán agendar sus citas a través de la plataforma asuntosconsulares.inm.gob y pagar en línea el servicio y elegir el día para realizar el trámite. (RO)