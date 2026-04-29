Honduras impulsará proyecto de ciberseguridad ante riesgos de la inteligencia artificial

Tegucigalpa – El presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Fernando Anduray, anunció que el país desarrollará un proyecto de ciberseguridad en conjunto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con el objetivo de prevenir riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial.

“Esperamos anunciar para el mes de mayo que estaremos desarrollando en Honduras un proyecto de ciberseguridad, a efecto de ir buscando mecanismos de control y prevención en las telecomunicaciones”, comunicó el funcionario.

Anduray explicó que esta iniciativa responde a la preocupación internacional por el avance de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad, al estimar que el tema se ha convertido en uno de los principales puntos de discusión en foros especializados.

Además, el comisionado indicó que la falta de regulación y control podría generar efectos negativos: “Hay personas que se están formando con lo que ven en la inteligencia artificial, y si no se les da una dirección adecuada, puede convertirse en un factor de deterioro social”.

El titular de Conatel destacó que esta tecnología ya está al alcance de gran parte de la población hondureña, incluso en zonas rurales, lo que incrementa la necesidad de establecer marcos de control, para fortalecer la seguridad digital del país y preparar a las instituciones públicas. AD