Honduras impulsa fortalecimiento de la unidad regional en X Cumbre de la Celac

Tegucigalpa – En el marco de la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Bogotá, Colombia, la Canciller de la República, Mireya Agüero, participó en la reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, donde Honduras reafirmó su compromiso con la integración regional, el diálogo político y una cooperación más articulada entre los países de América Latina y el Caribe.

Durante su participación, la Canciller Agüero destacó la importancia de fortalecer la unidad regional frente a un escenario internacional marcado por desafíos como la desigualdad social, el cambio climático, la transformación tecnológica y las tensiones geopolíticas.

Subrayó que la CELAC debe consolidarse como un espacio real de concertación política que permita a la región actuar de manera coordinada y con mayor incidencia en el ámbito internacional.

Asimismo, expresó que “Honduras impulsa una nueva etapa en su política exterior, bajo el liderazgo del Presidente Nasry Asfura, orientada a resultados, con el propósito de proyectar al país como un socio confiable en la región y ante el mundo”.

La titular de Relaciones Exteriores, reafirmó el compromiso de Honduras con los principios que rigen la convivencia internacional, incluyendo el respeto al derecho internacional, el derecho internacional humanitario y la solución pacífica de las controversias, “Creemos firmemente en el multilateralismo como herramienta esencial para construir consensos, promover la cooperación y enfrentar los desafíos globales de manera colectiva”, afirmó.

Educación inclusiva

En materia de integración, la representante de la diplomacia hondureña, también destacó la educación como un eje estratégico para el desarrollo de los pueblos, al señalar que una educación inclusiva y de calidad permite reducir brechas, fortalecer la investigación científica y preparar a las sociedades para los desafíos del siglo XXI.

Además, abogó por continuar fortaleciendo el diálogo político entre los países miembros y profundizar las relaciones con socios extrarregionales bajo principios de entendimiento, respeto mutuo y beneficio compartido.

Honduras reiteró su respaldo a la Celac como mecanismo de diálogo político regional y expresó su reconocimiento a la República de Colombia por la conducción de la Presidencia Pro Tempore, así como sus mejores deseos a la República Oriental del Uruguay en el inicio de su gestión.

Honduras y Perú

Como parte de su agenda de fortalecimiento de vínculos bilaterales, la Canciller de la República, Mireya Agüero, sostuvo un fructífero encuentro con su homólogo de la República del Perú, Hugo de Zela.

Durante la reunión, ambos diplomáticos abordaron la realización de un mecanismo de consultas políticas previsto para el mes de mayo, como paso para la reactivación de la relación bilateral entre ambos países.

Asimismo, ambos Cancilleres intercambiaron perspectivas sobre la importancia del ámbito multilateral, particularmente en espacios como la CELAC, resaltando la necesidad de dinamizar estos mecanismos regionales para impulsar una agenda común en beneficio de América Latina y el Caribe. JS