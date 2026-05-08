Honduras improvisa en medio ambiente y producción, señala especialista y sugiere impulsar biotecnología

Tegucigalpa – La bióloga genetista Carolina Alduvín advirtió que Honduras enfrenta serias debilidades en materia ambiental, científica y productiva, al tiempo que cuestionó la falta de políticas preventivas frente a la sequía, los incendios forestales y la inseguridad alimentaria.

Durante una entrevista con Proceso Digital, analizó los primeros meses de gestión del actual gobierno y señaló que persiste una débil institucionalidad ambiental y criticó que, pese a las alertas tempranas, no se ejecutaron suficientes acciones de prevención contra incendios forestales, situación que ahora mantiene al país bajo una intensa bruma contaminante.

“La agenda ambiental sigue siendo débil, se ha improvisado mucho y no hay políticas sólidas de protección a los recursos naturales”, manifestó.

También cuestionó decisiones como el cierre del Centro de Ciencia y Tecnología, medida que a su criterio se tomó sin consulta previa y representa un retroceso para el desarrollo científico del país.

Siempre hemos estado rezagados en ciencia y tecnología, y aunque había señalamientos de mal manejo, se debió hacer una evaluación minuciosa y fortalecer esa área, no desaparecerla, expresó.

La especialista indicó que desde la Coalición Ambiental de Honduras de la cual es miembro, existe disposición para colaborar con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF) en temas como manejo de áreas protegidas, tráfico de fauna, vida silvestre y mitigación del cambio climático.

Innovar e impulsar para mejorar

En materia agrícola, Alduvín alertó sobre la falta histórica de inversión en sistemas de riego y cosechadoras de agua, pese a las constantes amenazas de sequía que ponen en riesgo la producción nacional.

Los productores siguen dependiendo únicamente del ciclo de lluvias y eso podría llevarnos a una inseguridad alimentaria mayor a la existente, afirmó.

Como alternativa, recomendó alternativas como por ejemplo fortalecer el uso de cultivos biotecnológicos resistentes a plagas y sequías, señalando que Honduras ya tuvo experiencias positivas desde 2013 con semillas mejoradas de alto rendimiento.

Son semillas más costosas, pero producen más, resisten mejor y reducen pérdidas. Los agricultores notaron inmediatamente los resultados positivos, explicó, al tiempo que sugirió crear subsidios o programas de financiamiento para facilitar el acceso de pequeños productores a este tipo de tecnología.

En los 100 días de Gobierno se percibe descontento

Sobre los primeros 100 días del gobierno del presidente Nasry Asfura, Alduvín afirmó que existe descontento ciudadano debido a la falta de resultados concretos, un gabinete aún incompleto y el nombramiento de funcionarios cuestionados.

No obstante, consideró positiva la aprobación de la Ley de Empleo Temporal y expresó expectativas sobre la llegada de inversiones y proyectos de infraestructura que generen empleo, aunque subrayó que el desarrollo no debe limitarse al bacheo, sino enfocarse en grandes obras y en garantizar seguridad jurídica para atraer inversión privada tanto nacional como extranjera. LB