Honduras imprimirá 1.5 millones de pasaportes en Eslovenia con más de 80 medidas de seguridad, anuncia INM  

Tegucigalpa – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz informó que está en Eslovenia visitando la fábrica CETIS, donde se imprimirán 1.5 millones de libretas de pasaportes.

El funcionario detalló que el documento de viaje contará con 15 medidas adicionales de seguridad, superando así las 80 medidas en total. Esto “lo convierte en uno de los pasaportes más seguros de la región”, aseguró el funcionario.

El director de Migración manifestó que el documento de identificación continuará presentando un diseño que refleja la cultura, el arte y las luchas históricas de los hondureños.

Esta no es la primera vez que la empresa europea CETIS, especialista en soluciones de impresión de seguridad, está a cargo de los pasaportes hondureños.

En 2021, la empresa ganó junto a la empresa Reprimsah, un contrato directo para la emisión de un millón de pasaportes y 20,000 carné de extranjeros residentes, a un costo de 131 millones de lempiras (5 millones 350,000 dólares). VC