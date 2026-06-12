Honduras identifica a siete connacionales entre 39 migrantes rescatados de camión en llamas en Texas

Tegucigalpa – La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), informó este viernes que se identificaron a siete connacionales en los 39 migrantes rescatados de camión en llamas en Texas, Estados Unidos, el pasado 04 de junio.

– El tráiler evadió uno de los puntos de control de CBP en Falfurrias, iniciando una persecución que terminó con el camión en llamas.

En ese hecho las autoridades de la patrulla fronteriza detuvieron a dos presuntos traficantes de personas y rescataron a 39 migrantes que se encontraban encerrados dentro de un remolque, el cual estaba asegurado con candado.

Dentro de los 39 migrantes, se ha logrado identificar a siete (7) compatriotas:

1.- Heysel Samael Arrazola Banegas

2.- Juan Pablo Martínez Molina

3.- Sayli Marcela Chapas Álvarez

4.- Yankel Fernando Inestroza Estrada

5.- Arturo Lara Sánchez

6.- Kimberly Nicoll Martínez Bonilla

7.- Fany de la Cruz Rivera Vindel

Todos los hondureños rescatados actualmente se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

El incidente comenzó cuando el conductor del vehículo evadió el puesto de control de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ubicado en Falfurrias.

Como parte de la Asistencia y Protección Consular los representantes del Consulado General de Honduras en McAllen realizan visitas semanales al Centro de Procesamiento brindando la asistencia y protección consular correspondientes, así como realizando las gestiones necesarias para verificar su estado de salud y situación migratoria, y garantizar el respeto de sus derechos conforme a la legislación vigente, informó la Cancillería hondureña.

Asimismo, continuará dando seguimiento a las investigaciones en curso y a la situación particular de los ciudadanos hondureños vinculados a este incidente, con el propósito de asegurar la adecuada atención de cada caso.

Cabe señalar que todas las personas que viajaban en el interior fueron rescatadas y se encuentran a salvo.

Durante una inspección migratoria, un perro adiestrado (unidad K9) de la Patrulla Fronteriza alertó sobre la presencia de algo en el remolque. Los agentes indicaron al conductor que se dirigiera a la zona de inspección secundaria, pero este hizo caso omiso de las instrucciones y huyó del puesto de control.

La persecución derivó en una mala maniobra que provocó que el camión se incendiara. (RO)