Honduras honra a su Bandera Nacional en una jornada que llama a despertar el civismo

Tegucigalpa- Este 1 de septiembre, Honduras conmemora el Día de la Bandera Nacional con actos protocolarios en todo el país, una fecha que marca el inicio de las Fiestas Patrias y que busca despertar el civismo en cada hondureño.

Desde tempranas horas, instituciones públicas y privadas izaron el pabellón nacional en señal de respeto y unidad. En los tres poderes del Estado se realizaron ceremonias oficiales.

Un ejemplo de este civismo se mostró en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se entonaron las notas del Himno Nacional, acompañadas por bandas estudiantiles y actividades culturales que fortalecen la identidad nacional.

Las Fuerzas Armadas también rindieron homenaje a la Bandera, destacando que este símbolo “inspira respeto, unidad y amor por Honduras” y recordando que bajo su estandarte se refuerza el compromiso de disciplina y servicio hacia la nación cinco estrellas. De igual forma, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional se unió al pueblo hondureño en la celebración, resaltando el valor de la Bandera como emblema de identidad y unidad nacional.

Y en ese orden todas las instituciones rinden homenaje al principal símbolo sagrado del país.

La Bandera Nacional de Honduras, creada el 16 de febrero de 1866 durante la presidencia de José María Medina, está conformada por tres franjas horizontales: dos azules turquesa que simbolizan los mares que bañan las costas hondureñas y una franja blanca al centro, que representa la paz, la integridad y la virtud del pueblo. En su franja central figuran cinco estrellas azules, recordando el ideal de la unión centroamericana y el legado de la antigua Federación.

El Día de la Bandera fue instituido mediante el Decreto Legislativo 84-95 del 23 de mayo de 1995, bajo la administración del expresidente Carlos Roberto Reina, con el objetivo de reforzar el sentido de pertenencia y orgullo nacional.

La jornada cívica de este 1 de septiembre no solo recuerda la historia de este símbolo patrio, sino que también invita a los hondureños a reflexionar sobre el deber compartido de construir una nación más fuerte, justa y unida.LB