Honduras hace historia: Saíd Martínez dirigirá su primer partido en el Mundial 2026

Tegucigalpa– El arbitraje hondureño alcanzará un hito histórico en la Copa del Mundo United 2026, luego de que el silbante Saíd Martínez fuera designado como árbitro central para dirigir su primer partido en una justa mundialista.

Martínez impartirá justicia en el encuentro entre las selecciones de Qatar y Suiza, en un compromiso que marcará un antes y un después para el fútbol hondureño. El réferi, conocido también como “el matemático”, estará acompañado por sus compatriotas Cristian Ramírez y Walter López, mientras que la terna se completa con Oshana Nation, de Jamaica.

Con esta designación, Saíd Martínez se convertirá en el primer árbitro central hondureño en dirigir un partido en una Copa del Mundo, consolidando así el crecimiento y reconocimiento internacional del arbitraje nacional.

La participación del equipo arbitral catracho en el Mundial 2026 representa un motivo de orgullo para Honduras y refleja el trabajo y la preparación que han llevado a estos profesionales a destacar en el ámbito internacional.JS