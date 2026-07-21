Honduras ha repatriado 180 cuerpos de connacionales fallecidos en el extranjero este año

Tegucigalpa – La directora general de Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Flavia Zamora, informó que el Gobierno de Honduras ha repatriado más de 180 cuerpos de connacionales fallecidos en el extranjero durante la actual administración, como parte del apoyo que se brinda a las familias migrantes.

La funcionaria explicó que estas acciones forman parte del mandato institucional de la Cancillería, que contempla acompañar a los familiares de hondureños que pierden la vida fuera del país y gestionar los trámites necesarios para el retorno de sus restos.

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Destacó que cada proceso de repatriación requiere una coordinación entre las embajadas y consulados hondureños, autoridades locales, servicios forenses y funerarias internacionales, además del cumplimiento de una serie de requisitos administrativos y legales antes del traslado.

Las declaraciones fueron brindadas en el contexto del seguimiento al caso de los cuatro hondureños fallecidos en el río Scioto, en el estado de Ohio, Estados Unidos, donde la Cancillería mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses y con los familiares de las víctimas para brindarles la asistencia consular correspondiente.

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Reiteró el compromiso de la institución de continuar acompañando a las familias hondureñas en estos momentos difíciles y garantizar que los procedimientos de repatriación se desarrollen conforme a la normativa vigente y con el respaldo del Estado. IR