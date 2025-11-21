Honduras ha recibido $ 485 millones desembolsos del FMI

Tegucigalpa – El jefe del Departamento de Investigaciones Económicas del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mario Palma señaló que Honduras ha recibido 485 millones de dólares dentro del servicio ampliado de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Recordemos que el acuerdo con el FMI tiene para cada evaluación un desembolso de dinero. En ese sentido, ya estamos en la evaluación, actualmente están los personeros del FMI en el país”, dijo en referencia a la evaluación que realiza la misión del Fondo.

Palma estimó que en torno a las metas cuantitativas, no habrá mayores problemas. “En términos de Tasa de Política Monetaria (TPM), de tasa de política cambiaria, de todos estos indicadores macroeconómicos, de reservas internacionales, el país ha respondido de manera de acuerdo a lo establecido en el acuerdo”, afirmó.

Para el Fosdeh, los desafíos en esta revisión vienen por las metas estructurales, que se refieren a temas de decisiones de normativas.

“Ya sabemos que el Fondo se ha pronunciado desde diciembre del año pasado sobre la Ley de justicia tributaria diciendo que esta es una meta que ha sido recalibrada, pero aun así hay otros desafíos en términos de normativa como por ejemplo todo lo que tienen que ver en lucha contra la corrupción, eso está pendiente, igual que la estrategia nacional de transparencia”, señaló.

Otro desafío, recordó el economista, es el tema energético, donde las pérdidas persisten. «Creemos que por allí puede venir algunas observaciones», dijo al adelantar que el Fosdeh se reunirá con la misión del FMI. VC