Honduras ha perdido más de tres mil 100 arroceros en los últimos nueve años

Tegucigalpa – Sólo un 4 % de productores de arroz continuarán arriesgándose en la siembra ante la falta de condiciones, señaló este viernes el productor del rubro Fredy Torres.

Indicó que en los últimos 9 años los productores de arroz han vendido perdiendo las cifras récord de siembra ya que habían más de 3 mil 300 productores.

Al cierre de 2024 sólo había un 8 % de esos productores por lo que desaparecieron más de 3 mil 100 arroceros, aseguró.

Agregó que ya solo hay 238 productores de arroz que solo representa el 8 % de los cuales solo el 4% realizará la siembra del producto por la falta de condiciones que existen en el país.

“Los productores insignes del país han manifestado que no volverán a invertir un cinco en la producción de arroz porque la situación después del Tratado de Libre Comercio se puso difícil y otra situación en estos últimos tres años el gobierno no ha hecho nada por impulsar la producción, ya nadie cree porque no hay políticas de Estado”, afirmó.

Señaló que las autoridades que están frente a estas secretarías son buenos, “pero para dar clases, los problemas de país no se resuelven así, los problemas del agro hay que resolverlos de forma rápida, no es culpa de ella es culpa de la que la nombró, hay otros que son técnicos muy buenos pero no tienen las facultades de tomar decisiones”.

El Instituto Nacional Agrario (INA), ha sido un fracaso, hay muchos políticos y activistas que no resuelven la verdadera problemática de tierras, apuntó. IR