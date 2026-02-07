Honduras ha perdido L.1 mil 900 millones en demandas laborales, según procurador general

Tegucigalpa – El procurador general, Dagoberto Aspra, manifestó que está trabajando en un manual de despidos e instituciones del Estado para evitar futuras demandas laborales.

“Ya hemos coordinado que va a haber un manual, se va a seguir un proceso para poder despedir personas”, avizoró Aspra.

Estimó que el Estado hondureño ha sufrido un daño financiero de mil 900 millones de lempiras, de los cuales, ya se pagó mil 200 millones por un embargo a las cuentas.

Aspra admitió que Honduras pierde en las demandas laborales por la forma de cómo se despide a los empleados públicos que no se sigue el procedimiento adecuado.

El profesional del derecho indicó que uno de los objetivos de su gestión es identificar si funcionarios han incurrido en dolo o en dolo en la forma de despedir empleados de las instituciones públicas.

Sostuvo que el objetivo es poder repetir los juicios contra los funcionarios y resarcir el daño que se le ha causado al Estado.

El procurador general reveló que solo en despidos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se perdió mil millones de lempiras.

Añadió que también se ha perdido demandas laborales en la alcaldía de Choluteca y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel). AG