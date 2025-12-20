Honduras fuera de la Cuenta del Milenio, ni siquiera al Programa Umbral fue seleccionada

Tegucigalpa / Washington – La Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) seleccionó a Ecuador para un Pacto, mientras que a Ecuador y Bolivia fueron seleccionados para el Programa Umbral, un proyecto más pequeño de asistencia, de acuerdo a lo anunciado por el organismo este viernes en Washington, la capital de Estados Unidos.

La MCC, conocida popularmente como Cuenta del Milenio en Honduras, no mencionó a Honduras para ninguno de los programas, el compacto ni el umbral, con lo que el país queda de hecho fuera de los programas de esta corporación que provee recursos del contribuyente de Estados Unidos para financiar proyectos de infraestructura y agricultura en los países seleccionados.

Hace casi un mes la Cuenta del Milenio había informado que Honduras era nuevamente aplazada por los altos niveles de corrupción y otros capítulos, aunque había avanzado en materia de salud, educación y otros. El país lleva 16 años seguidos de no acceder a la Cuenta del Milenio.

En ese momento funcionarios gubernamentales celebraron que Honduras había quedado como candidato elegible para el Programa Umbral, que prepara a las naciones a mejorar sus capacidades de los puntos que se seleccionan y con ello calificar al Programa Compacto, que es el que proporciona los fondos para financiar los proyectos de desarrollo.

Los cuatro años de la gestión de la mandataria Xiomara Castro Honduras no fueron elegible para ningún programa de la MCC porque siempre salió aplazado en corrupción. (PD).

Comunicado

MCC selecciona a Ecuador, Bolivia y Guatemala para nuevas alianzas

WASHINGTON (19 de diciembre de 2025) — La Junta Directiva de la Corporación Reto del Milenio (MCC) se reunió el 10 de diciembre y seleccionó a Ecuador como candidato para desarrollar un pacto. La Junta también seleccionó a Bolivia y Guatemala para desarrollar programas umbral, que son programas de subvenciones más pequeños diseñados para apoyar reformas políticas e institucionales que aborden las limitaciones al crecimiento económico impulsado por el sector privado.

“Estas selecciones subrayan las oportunidades para profundizar nuestras alianzas locales y fortalecer la capacidad de la MCC para impulsar el crecimiento económico, aumentar la prosperidad y ofrecer beneficios significativos al sector privado estadounidense”, declaró el subsecretario de Estado Christopher Landau , quien también preside la Junta Directiva de la MCC. “Estamos deseosos de seguir consolidando nuestra presencia en el hemisferio occidental para alcanzar nuestros objetivos comunes y obtener resultados significativos para el pueblo estadounidense, así como para los de Ecuador, Bolivia y Guatemala”.

La Junta Directiva de MCC seleccionó a Ecuador como elegible para desarrollar un pacto en reconocimiento de la fuerte relación entre los EE. UU. y Ecuador y el notable progreso del país hacia la estabilidad fiscal y como testimonio de nuestro compromiso compartido con la seguridad y la prosperidad continuas.

La Junta también seleccionó a Bolivia como elegible para desarrollar un programa umbral, considerando la nueva orientación económica del país y su interés en fortalecer su clima de inversión. El apoyo de la MCC puede contribuir a impulsar mejoras políticas e institucionales que fomenten el crecimiento impulsado por el sector privado.

Además, la Junta seleccionó a Guatemala como elegible para desarrollar un programa umbral para aprovechar la asociación y cooperación de larga data del país con los EE. UU. y el éxito del programa umbral anterior de la MCC en el país, y en reconocimiento del renovado enfoque de Guatemala en la modernización económica.

Obtenga más información sobre el proceso de selección de MCC en su página web A quién seleccionamos .

La Corporación Reto del Milenio (MCC) es una agencia independiente del gobierno estadounidense dedicada a impulsar los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos mediante una asistencia exterior orientada a resultados. Las inversiones de la MCC apoyan infraestructura a gran escala, reformas estratégicas y modernización económica que generan retornos mensurables. Los países y los contribuyentes estadounidenses se benefician mutuamente de la ampliación de las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses, la reducción de la influencia de la competencia y el fortalecimiento de los entornos globales alineados con Estados Unidos.