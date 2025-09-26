Honduras fue sede de la FEI Jumping Challenge 3 – Copa Omalina

San Pedro Sula – Este fin de semana, Honduras fue escenario de una competencia de alto nivel: la FEI Jumping Challenge 3 – Copa Omalina, organizada por el Club Ecuestre Hacienda Tara.

El evento forma parte del circuito oficial de la Federación Ecuestre Internacional (FEI), que permite a jinetes de más de 40 países competir bajo condiciones estandarizadas, cada uno desde su territorio, con el objetivo de ser rankeados internacionalmente.

La iniciativa del Club Ecuestre Hacienda Tara no solo posiciona a Honduras en el mapa ecuestre global, sino que también impulsa el desarrollo local del deporte, brindando a jóvenes talentos la oportunidad de competir en un entorno profesional y aspirar a clasificaciones como los Juegos Olímpicos Juveniles Dakar 2026.

La Copa Omalina destacó por su impecable organización, el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad y bienestar animal, y por fomentar valores como la disciplina, el respeto y la perseverancia.

El evento contó con el respaldo de la Federación Ecuestre de Honduras, la FEI y el patrocinio de Omalina, marca líder en nutrición equina.

“En Omalina, creemos que el rendimiento comienza con una buena nutrición. Nuestra línea de alimentos equinos está diseñada para potenciar la energía, resistencia y bienestar de cada caballo, acompañando a los jinetes en su camino hacia la excelencia. Nos enorgullece apoyar eventos como este, que celebran la pasión por el deporte ecuestre y el vínculo entre jinete y caballo”, expresó el equipo de Omalina.

